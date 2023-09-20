yuliyuliruz

Диктор, вокалист

Работаю на радио "Ретро ФМ Курск", озвучиваю рекламные ролики, веду программы: новости, гороскоп, погода, курсы валют, развлекательные эфиры. Самостоятельно записываю и редактирую аудио для эфиров в программе Adobe Audition. Опыт работы в этой сфере с 2022 года по настоящее время.

Профессионально занимаюсь вокалом с 7 лет, выступаю в cover-группе. Чистый поп-вокал, владею техниками: микст, бэлтинг, вибрато, глиссандо, мелизмы, субтон, фальцет, тванг, филировка звука