Веб-дизайнер

Здравствуй, долгожданный заказчик!

Очень рада видеть тебя на моей страничке. Сфера моей деятельности: веб-дизайн. Нахожусь в ней полгода и развиваюсь до сих пор. Нравится воплощать идеи заказчиков относительно сайтов, а также находить компромиссы для создания качественного продукта.

Для улучшения своего портфолио мне необходимо выполнять различного рода заказы, к чему я активно стремлюсь. Я всегда мечтала стать веб-дизайнером, а мечты, как правило, должны исполняться (ну, или превращаться в цели :) ).

Буду рада обсудить с Вами Ваш заказ и поработать над его выполнением!)