yulstan

Юлия yulstan

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование

ННУ им В.А.Сухомлинского (Николаев,Украина)

Год окончания 2013

факультет иностранной филологии, специалист

WEI University (Николаев, Украина)

Год окончания 2013

Classes with native speaker, David Binkley

 

Владение языками

Английский — свободно 

Могу проходить собеседование на этом языке

Немецкий — базовый 

Русский — родной 

Украинский — родной 

 

Компьютерные навыки

Word - Excel, InternetExplorer, Skype, Mozilla Thunderbird, Outlook, Helpspot, Spark, PDF

Опыт работы

Учитель английского языка

Сен 2014-данный момент

УваровскаяОШ I-III ступеней

Sales/Technical Support representative

апр 2013 - апр 2014 (1 год 1 мес)

Onyx Enterprises (http://www.onyxenterprises.com/)

более 500 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

Оператор технической поддержки

окт 2012 - апр 2013 (7 мес)

]Гран, Контактный -центр (http://www.gran-call.ru)

от 20 до 50 сотрудников; Услуги для бизнеса - другое

 