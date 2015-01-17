Образование

ННУ им В.А.Сухомлинского (Николаев,Украина)

Год окончания 2013

факультет иностранной филологии, специалист

WEI University (Николаев, Украина)

Год окончания 2013

Classes with native speaker, David Binkley

Владение языками

Английский — свободно

Могу проходить собеседование на этом языке

Немецкий — базовый

Русский — родной

Украинский — родной

Компьютерные навыки

Word - Excel, InternetExplorer, Skype, Mozilla Thunderbird, Outlook, Helpspot, Spark, PDF

Опыт работы

Учитель английского языка

Сен 2014-данный момент

УваровскаяОШ I-III ступеней

Sales/Technical Support representative

апр 2013 - апр 2014 (1 год 1 мес)

Onyx Enterprises (http://www.onyxenterprises.com/)

более 500 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

Оператор технической поддержки

окт 2012 - апр 2013 (7 мес)

]Гран, Контактный -центр (http://www.gran-call.ru)

от 20 до 50 сотрудников; Услуги для бизнеса - другое