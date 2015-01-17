Образование
ННУ им В.А.Сухомлинского (Николаев,Украина)
Год окончания 2013
факультет иностранной филологии, специалист
WEI University (Николаев, Украина)
Год окончания 2013
Classes with native speaker, David Binkley
Владение языками
Английский — свободно
Могу проходить собеседование на этом языке
Немецкий — базовый
Русский — родной
Украинский — родной
Компьютерные навыки
Word - Excel, InternetExplorer, Skype, Mozilla Thunderbird, Outlook, Helpspot, Spark, PDF
Опыт работы
Учитель английского языка
Сен 2014-данный момент
УваровскаяОШ I-III ступеней
Sales/Technical Support representative
апр 2013 - апр 2014 (1 год 1 мес)
Onyx Enterprises (http://www.onyxenterprises.com/)
более 500 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования
Оператор технической поддержки
окт 2012 - апр 2013 (7 мес)
]Гран, Контактный -центр (http://www.gran-call.ru)
от 20 до 50 сотрудников; Услуги для бизнеса - другое