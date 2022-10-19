Інтернет-маркетинг
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
- Маркетинговий експерт в e-commerce та retail
- Написання статей та ведення блогу сайту, соціальних мереж. Копірайтинг та рерайтинг текстів. Написання PR-статей, SEO- статей
- Розробка маркетингової стратегії, планування маркетингового бюджету, аналіз ринку
- SEO-оптимізація сайту компанії
- Управління, створення та ведення рекламних кампаній (SEO, Google AdWords, Email, Facebook, торгові майданчики)
- Робота з Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google my Business, Search Console
- Створення банерів для сайту, соціальних мереж, Email-розсилок, реклами
- Наповнення сайту контентом — створення, редагування картки товару (описи, характеристики, атрибути, метатеги, обробка фото)
- Підготовка та проведення email розсилок, медіапланування, звітність
- Вільне володіння українською, російською мовами, англійська – Intermediate
Понад 7 років роботи в маркетингу та рекламі.
Працювала в компаніях:— ТОВ«Новус Україна» (Керівник відділу digital-маркетингу)
— ТОВ «Медичний магазин» med-magazin.ua, ortocomfort.ua (Керівник відділу маркетингу, Email/SMM маркетолог)
— Starcom, рекламне агентство (Digital Media Planner)
— Robota.ua, інтернет-портал з пошуку роботи (Аналітик категорій контенту)