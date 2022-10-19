Інтернет-маркетинг

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Маркетинговий експерт в e-commerce та retail

Написання статей та ведення блогу сайту, соціальних мереж. Копірайтинг та рерайтинг текстів. Написання PR-статей, SEO- статей

Розробка маркетингової стратегії, планування маркетингового бюджету, аналіз ринку

SEO-оптимізація сайту компанії

Управління, створення та ведення рекламних кампаній (SEO, Google AdWords, Email, Facebook, торгові майданчики)

Робота з Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google my Business, Search Console

Створення банерів для сайту, соціальних мереж, Email-розсилок, реклами

Наповнення сайту контентом — створення, редагування картки товару (описи, характеристики, атрибути, метатеги, обробка фото)

Підготовка та проведення email розсилок, медіапланування, звітність

Вільне володіння українською, російською мовами, англійська – Intermediate

ДОСВІД РОБОТИ

Понад 7 років роботи в маркетингу та рекламі.

Працювала в компаніях:— ТОВ«Новус Україна» (Керівник відділу digital-маркетингу)

— ТОВ «Медичний магазин» med-magazin.ua, ortocomfort.ua (Керівник відділу маркетингу, Email/SMM маркетолог)

— Starcom, рекламне агентство (Digital Media Planner)

— Robota.ua, інтернет-портал з пошуку роботи (Аналітик категорій контенту)