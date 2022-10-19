yulti

Юлія yulti

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Інтернет-маркетинг

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

  • Маркетинговий експерт в e-commerce та retail
  • Написання статей та ведення блогу сайту, соціальних мереж. Копірайтинг та рерайтинг текстів. Написання PR-статей, SEO- статей
  • Розробка маркетингової стратегії, планування маркетингового бюджету, аналіз ринку
  • SEO-оптимізація сайту компанії
  • Управління, створення та ведення рекламних кампаній (SEO, Google AdWords, Email, Facebook, торгові майданчики)
  • Робота з Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google my Business, Search Console
  • Створення банерів для сайту, соціальних мереж, Email-розсилок, реклами
  • Наповнення сайту контентом — створення, редагування картки товару (описи, характеристики, атрибути, метатеги, обробка фото)
  • Підготовка та проведення email розсилок, медіапланування, звітність
  • Вільне володіння українською, російською мовами, англійська – Intermediate
ДОСВІД РОБОТИ

Понад 7 років роботи в маркетингу та рекламі.

Працювала в компаніях:— ТОВ«Новус Україна» (Керівник відділу digital-маркетингу)

— ТОВ «Медичний магазин» med-magazin.ua, ortocomfort.ua (Керівник відділу маркетингу, Email/SMM маркетолог)

— Starcom, рекламне агентство (Digital Media Planner)

Robota.ua, інтернет-портал з пошуку роботи (Аналітик категорій контенту)