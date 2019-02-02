Illustrator and tattoo artist

Художник - иллюстратор.

Работаю с растровой графикой на IPad-Pro, также рисую акварелью и карандашами на бумаге.

Разрабатываю:

-иллюстрации к книгам, соц.сетям, комиксам;

-иллюстрации персонажей.

По каждой работе прорабатываю все детали исходя из пожеланий заказчика. Адекватно отношусь к критике.

Можно написать в Whats app или Viber +79043332887

Портфолио можно посмотреть в:

-Инстаграмме @arlekintattooartist

- Ссылка на beehance https://www.behance.net/yulya1984982a7