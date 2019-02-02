Illustrator and tattoo artist
Художник - иллюстратор.
Работаю с растровой графикой на IPad-Pro, также рисую акварелью и карандашами на бумаге.
Разрабатываю:
-иллюстрации к книгам, соц.сетям, комиксам;
-иллюстрации персонажей.
По каждой работе прорабатываю все детали исходя из пожеланий заказчика. Адекватно отношусь к критике.
Можно написать в Whats app или Viber +79043332887
Портфолио можно посмотреть в:
-Инстаграмме @arlekintattooartist
- Ссылка на beehance https://www.behance.net/yulya1984982a7
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!