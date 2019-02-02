yulya9966

Юлия Лапацуева yulya9966

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Illustrator and tattoo artist

Художник - иллюстратор.

Работаю с растровой графикой на IPad-Pro, также рисую акварелью и карандашами на бумаге.

Разрабатываю:

-иллюстрации к книгам, соц.сетям, комиксам;

-иллюстрации персонажей.

По каждой работе прорабатываю все детали исходя из пожеланий заказчика. Адекватно отношусь к критике.

Можно написать в Whats app или Viber +79043332887  

Портфолио можно посмотреть в:

-Инстаграмме @arlekintattooartist

- Ссылка на beehance https://www.behance.net/yulya1984982a7

Illustrator
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15299310132362
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нужны контурные изображения
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!