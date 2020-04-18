Дизайн интерьеров, разработка проекта со всеми схемами реализации

Я работаю дизайнером интерьеров около 3 лет, разрабатываю интерьеры жилые и общественные. В разных стилях от лофта до классики. Имею профильное образование по специальности Архитектура, что позволяет мне создавать не только красивые проекты, но и технически правильные и эргономичные. Создаю проекты которые можно воплотить в жизнь.

Дизайн интерьеров для меня это не просто работа - это стиль моей жизни.