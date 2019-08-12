yulya_kols

Колоколова Юлия

Год рождения 1998

Место жительства: Россия, Рязань.

Языки: Русский, английский (Pre-Intermediate)

Образование высшее: Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета

Курсы по компьютерной графике в onlineшколе knowerschool

Курсы по интерьеру и экстерьеру в onlineшколе spaceschool

Опыт работы:

ООО «Загородный дом»

С сентября 2018 года по май 2019

Должность:архитектор-проектировщик

Функциональныеобязанности: встреча с заказчиками, реализация проекта по техническому заданию,

создание спец. предложений по проектированию.

Все проекты закрыты всрок и с положительными отзывами заказчиков.

Работа удаленно сархитектором-реставратором:

С октября 2017 годапо настоящее время

Обязанности:выполнение чертежей по благоустройству и реставрации по тз, визуализация

предметов реставрации объектов культурного наследия России.

Основные направления:

1. Дизайн и визуализация интерьеров

2. Архитектурная визуализация

3. Предметное 3d моделирование и визуализация

Ключевыенавыки:

Высокая обучаемость (постоянно нахожусь вобучении: курсы, тренинги, самообразование).

Владею программами: 3ds max, corona, archicad,avtocad, photoshop, marvelous designer

Ответственно подхожу к выполнению заказов, работаюна совесть, быстро обучаюсь, если чего - либо не знаю.

Грамотно планирую свою работу,предусматриваю все варианты, поэтому не срываю сроки. За свою работу также

отвечаю на 100%, если не могу справиться с работой – не берусь.

Выполняю работу до полного утверждениязаказчика.

Примеры моих работ смотрите в портфолио:

Работу начинаю только ПОСЛЕвыбора в исполнители и получения предоплаты.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

1) Финальные рендеры передаю только после полной оплаты проекта!

2) Работаю только по утвержденному техническому заданию, все изменения и

пожелания возникшие после согласования оплачиваются отдельно.

3) Заказчик имеет право на два бесплатных пакета правок (согласно ТЗ) перед

финальной визуализацией. После финальной визуализации все правки за

дополнительную плату. Третий пакет правок так же за дополнительную плату.

4) Передача исходников оговаривается отдельно.

6) Если среди ваших требований есть пункт не выкладывать работу к себе в

портфолио, цена +15% от общей суммы заказа.