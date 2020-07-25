yulya_tkachenko_

Юный разработчик игр, но так же много работаю с текстами и могу быть полезна при монтаж

В качестве сценариста я уже живу около четырёх лет и даже сама придумываю собственный мир, который позже реализуется в трилогию книг и несколько спинофов в виде игр в жанре визуальной новеллы или RPG. Исходя из этого, следует, что я могу так же работать с графическими редакторами и игровыми движками.

Для монтажа видео использую Sony Vegas Pro,

Для визуальных новелл использую движок RenPy,

Для рисования спрайтов и дополнительных элементов использую GIMP и SAI,

С RPG Maker пока никаких не имела, но его освоение у меня в планах