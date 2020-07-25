Юлия Ткаченко yulya_tkachenko_yulya_tkachenko_
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Юный разработчик игр, но так же много работаю с текстами и могу быть полезна при монтаж
В качестве сценариста я уже живу около четырёх лет и даже сама придумываю собственный мир, который позже реализуется в трилогию книг и несколько спинофов в виде игр в жанре визуальной новеллы или RPG. Исходя из этого, следует, что я могу так же работать с графическими редакторами и игровыми движками.
Для монтажа видео использую Sony Vegas Pro,
Для визуальных новелл использую движок RenPy,
Для рисования спрайтов и дополнительных элементов использую GIMP и SAI,
С RPG Maker пока никаких не имела, но его освоение у меня в планах
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