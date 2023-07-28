yulyademyanenko

Мені можна довіряти.
Я Юля, спеціаліст у сфері SMM.
Ціную час підприємця та експерта - просуваю їх власний бізнес через Instagram.
Моя ціль - створювати ефективний контент, масштабувати бізнес, давати результат на ділі, а не
словах. Навчати розвивати особистий бренд та
заявляти про свій продукт.
Маю у своєму сейфі багато цінної інформації та діючих методик, якими готова ділитися, навчати та мотивувати на успіх.
В мої послуги входить:
Повне ведення акаунту:
- оформлення шапки профілю
- створення контент-плану, візуалізацію сторінки, написання текстів
- створення референсів та ідей для зйомки фото та відео, створення сценарію для відео ріллс
- монтаж відео та редагування фото
- регулярний постінг публікацій, ріллс
- рекомендації для сторіс (створення сценарію для сторіс на кожен день, прописується відразу на тиждень)
-копірайт
- підв’язка риекламних кабінетів (інстаграм+фейсбук)
- налаштування таргетованої реклами та створення креативів для реклами
Консультації:
-контент, який продає.
-правильне ведення сторіс. Як не боятися виходити в сторіс і продавати.
-розбір сторінки і рекомендації по покращенню)
-копірайт
Додаткові послуги:
-скрипт продажів
-сценарій та монтаж відео для рілс/сторіс/Тік Ток
-макети для сторіс
-рекламні креативи