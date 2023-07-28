yulyademyanenko

SMM-спеціаліст | Консультації

Мені можна довіряти.

Я Юля, спеціаліст у сфері SMM.

Ціную час підприємця та експерта - просуваю їх власний бізнес через Instagram.

Моя ціль - створювати ефективний контент, масштабувати бізнес, давати результат на ділі, а не

словах. Навчати розвивати особистий бренд та

заявляти про свій продукт.

Маю у своєму сейфі багато цінної інформації та діючих методик, якими готова ділитися, навчати та мотивувати на успіх.

В мої послуги входить:

Повне ведення акаунту:

- оформлення шапки профілю

- створення контент-плану, візуалізацію сторінки, написання текстів

- створення референсів та ідей для зйомки фото та відео, створення сценарію для відео ріллс

- монтаж відео та редагування фото

- регулярний постінг публікацій, ріллс

- рекомендації для сторіс (створення сценарію для сторіс на кожен день, прописується відразу на тиждень)

-копірайт

- підв’язка риекламних кабінетів (інстаграм+фейсбук)

- налаштування таргетованої реклами та створення креативів для реклами

Консультації:

-контент, який продає.

-правильне ведення сторіс. Як не боятися виходити в сторіс і продавати.

-розбір сторінки і рекомендації по покращенню)

-копірайт

Додаткові послуги:

-скрипт продажів

-сценарій та монтаж відео для рілс/сторіс/Тік Ток

-макети для сторіс

-рекламні креативи