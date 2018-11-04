UI/UX designer. Positive person.
Очень люблю свою работу. Это невероятное ощущение, когда тебя вдохновляет сам процесс и конечно же благодарные заказчики!
Портфолио
- Мобильное приложение.195 просмотров
- South195 просмотров
- Дизайн сайта юридической фирмы132 просмотра
- Landing page144 просмотра
- Интернет-магазин175 просмотров
- Флаер157 просмотров
- Логотип DressIt198 просмотров
- Интернет-магазин женской одежды.139 просмотров
- Логотип218 просмотров
- Визитка202 просмотра
- Логотип для магазина подарков "Wooden"633 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
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Дизайн продукции
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#1097
Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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