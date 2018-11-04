yulyagolovko

Юлия Головко yulyagolovko

 
28 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UI/UX designer. Positive person.

Очень люблю свою работу. Это невероятное ощущение, когда тебя вдохновляет сам процесс и конечно же благодарные заказчики!

Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1086
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1097
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2687
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4440