yumadeka

Мадина yumadeka

 
37 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
СММ менеджер Мадина

Мы напишем максимально эффективное описание в шапке профиля.

Добавим кнопки: позвонить, геолокацию и E-mail.

Добавим активные ссылки на сайт или Whats App.

Добавим актуальные сториз + дизайнерские иконки.

Подберем ключевые слова ( #хештеги ) для вашего товара/услуги.

Напишем для вас уникальный контент план.

Предоставим вам 30-60 уникальных публикаций в месяц.

Выведем вас в топ 9.

Настроим таргетированую рекламу в Фейсбук и Инстаграм.

Настроим контекстную рекламу Google.

 Наберём для вас живую целевую аудиторию.

Сделаем рассылку в direct по вашей целевой аудитории.