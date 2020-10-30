СММ менеджер Мадина
Мы напишем максимально эффективное описание в шапке профиля.
Добавим кнопки: позвонить, геолокацию и E-mail.
Добавим активные ссылки на сайт или Whats App.
Добавим актуальные сториз + дизайнерские иконки.
Подберем ключевые слова ( #хештеги ) для вашего товара/услуги.
Напишем для вас уникальный контент план.
Предоставим вам 30-60 уникальных публикаций в месяц.
Выведем вас в топ 9.
Настроим таргетированую рекламу в Фейсбук и Инстаграм.
Настроим контекстную рекламу Google.
Наберём для вас живую целевую аудиторию.
Сделаем рассылку в direct по вашей целевой аудитории.