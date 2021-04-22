Full-Stack Development
Приветствуем!
Мы – команда веб-разработчиков и дизайнеров. Занимаемся веб-разработкой лэндингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.
Софт: Figma, Adobe XD, Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL, DJANGO, Flask.
Обращайтесь, будем воплощать ваши идеи в жизнь!
Готовы к самым безумным (в хорошем смысле) идеям!
для связи в Telegram: @yana_zilbershteyn, @yunakkiss
для связи в direct: _zilbershteyn, yunakkiss
для связи в ВК: id133843285, yunakkiss
Действие аккаунта приостановлено!