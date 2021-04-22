Full-Stack Development

Приветствуем!

Мы – команда веб-разработчиков и дизайнеров. Занимаемся веб-разработкой лэндингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Софт: Figma, Adobe XD, Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL, DJANGO, Flask.

Обращайтесь, будем воплощать ваши идеи в жизнь!

Готовы к самым безумным (в хорошем смысле) идеям!

для связи в Telegram: @yana_zilbershteyn, @yunakkiss

для связи в direct: _zilbershteyn, yunakkiss

для связи в ВК: id133843285, yunakkiss