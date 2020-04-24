yunikovastu

Предметная фотография, дизайн, тестирование, написание оригинальных текстов, маркетинговый анализ

Привет! Я маркетолог, богатый опыт организации съемок, проектов. Снимаю предметку на дому. Пишу тексты, как для соц. сетей так и для сайтов - есть портфолио. Предоставляю маркетинговый развернутый анализ с предложением стратегических ходов. Верстка полиграфии, дизайн. Очень много работала с интернет-магазинами совместно с разработчиками воплощала задумки по сайту, отлично знаю тренды и необходимый для им функционал, могу тестировать и анализировать юзабилити сайта. Предоставляю развернутый анализ. Буду рада поработать.