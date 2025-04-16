Юрий

53 года, образование - в 1993 окончил МГТУ им. Баумана, факультет "Материалы и технологические процессы", с тех пор и занимаюсь программированием- самоучка. Начинал с turbopascal и asm, позже перешел на delphi, затем с/с++ с библиотеками STL, QT, потом и сейчас python (PyQT, Flask, Bokeh, а также нахожусь в начале изучения Keras), основы html/css (bootstrap4-5), javascript на уровне junior, могу установить/настроить сервер на linux/unix (конкретно Debian-подобные и FreeBSD), а именно apache2, nginx+wsgi(типа gunicorn), sftp, ssh, vpn.

Недостатки: в связи с основной работой могу уделять заказчикам не более 20 часов в неделю; слабовато с фантазией, поэтому при работе c web-дизайном много от меня не ждите, но функционал обеспечу; ну и еще - во фрилансе новичок, но этот недостаток проходит с годами :)