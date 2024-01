ОС: ХР, 7, 8, Windows Server 2012 R2.

До 2010 г. пол года не официально работал системным администратором в небольшой организации,

занимался администрированием, настройкой локальной сети, установкой

настройкой ПО.

Разработка игр и приложений для телефонов (Midlet Pascal). Работал над проектом "Танчики" в 2009 (Исходник можно скачать http://mobilepascal.ru/forum/6-18-2 ник: Yura-007).

На данный момент работаю над проектом на базе orange pi, разрабатываю приложения в Android Studio.

Есть опыт проектирования БД MS SQL Server с множеством связанных первичными,

внешними ключами таблицами. Написание хранимых на сервере процедур,

функций.

Создание автокликеров любой сложности используя инструменты Autoit dll, движки IE, Awesomium, Firefox Gecko, со взломом

капчей (Матлаб image processing toolbox, нейронные сети). Есть опыт

создания клиент-серверных приложений (именованные каналы связи

NamedPipes, сокеты), с обработкой больших объемов данных (хэш таблицы).

Разработка прикладного ПО на любом из вышеуказанном языке.

Из завершенных проектов:

-программа репликации данных с локальных клиентов на сервер;

-программа выгрузки архивных данных для анализа, с различных серверов БД(с

использованием различных провайдеров доступа к данным);

-распределенное клиент-серверное приложение связывающее скада систему с системой BMC - http://www.bmcsoftware.ru/it-solutions/remedy-itsm.html;

-система учета бонусов в турагенстве;

-работающий OPC сервер. На базе библиотеки OPCGate http://opcgate.ru/ У данной библиотеки отстутствовала функция изменения значений тегов

клиентати, пришлось реализовывать самостоятельно, спасибо автору данной

dll, как за саму dll, так и за помощь;

-куча мелких программ, автокликеры, автологеры, программы тестирования прокси серверов...

Занимаюсь разработкой OPC DA серверов. В демонстрационных целях могу выслать OPC

сервер драйвер которого парсит температуры с гисметио (Драйвер

реализован на C# в VS 2010 Express, OPC шлюз на C++ Builder 6, общаются

через сокеты).

Хобби: Программирование, охота, рыбалка, спорт.

Качества: Ответственный, целеустремленный, желание обучаться и совершенствовать

свои профессиональные навыки присутствует. Готов делиться/обмениваться

опытом.