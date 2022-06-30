Качество. Скорость. Доступность.
Я - ваш персональный помощник по текстам.
Свободно владею английским, немецким, также хорошо знаю французский и испанский.
Совершенствуюсь каждый день.
Имею внушительный опыт в переводе текста, наборе текста, редактуре текста.
Также провожу анализ на уникальность.
Есть опыт работы написания статей, без воды и четко по теме.
Так же имею 3-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат, выполняю заказ в кратчайшие сроки.
Буду рад сотрудничевству.