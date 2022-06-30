Качество. Скорость. Доступность.

Я - ваш персональный помощник по текстам.

Свободно владею английским, немецким, также хорошо знаю французский и испанский.

Совершенствуюсь каждый день.

Имею внушительный опыт в переводе текста, наборе текста, редактуре текста.

Также провожу анализ на уникальность.

Есть опыт работы написания статей, без воды и четко по теме.

Так же имею 3-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполняю заказ в кратчайшие сроки.

Буду рад сотрудничевству.