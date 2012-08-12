Очень нужны деньги
Создаю логотипы для сайтов,делаю слайд-шоу,создаю анимаии,есть опыт работы с 3D графикой,и делаю некоторою работу флирансеров.
Анимация
нет отзывов
от $15
от 7 дней
#830
Презентации
нет отзывов
от $15
от 7 дней
#833
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#986
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 7 дней
#1162
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 7 дней
#1194
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 7 дней
#1279
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#2050
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#2632
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#3993