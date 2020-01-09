Fulstack web-developer

Стек технологий с которыми работаю: PHP/JS, Laravel, React, MySql, Shopify, HTML, CSS.

Имею богатый опыт работы с платформой электронной коммерции Shopify (настройка тем, кастомизация тем, создание приложений, импорт продуктов с других платформ и т.д.). Вот лишь небольшая часть магазинов с которыми работал (oldnewhouse.com, thewalkingcompany.com, footsmart.com, pescience.com, fendrihan.com).

Помимо направления работы с Shopify, разрабатываю парсеры сайтов.