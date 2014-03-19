yurabasangov

Басангов Юрий Владимирович
Адрес: Москва Литовский бульвар д 30 к 226,
Контактный тел: 89652574777
E-mail: [email protected]
дата рождения: 18.10.1977 (34)
Семейное положение: женат
Образование
1995 Республика Калмыкия г. Элиста Среднее профессионально-технтческое училище № 6.
Спецальность: Резчик по дереву.
1996 г. Элиста Среднее профессионально-технтческое училище № 2.
Спецальность: Оператор ЭВМ-бухгалтер
1997 г. Элиста Школа повышения квалификации
Спецальность: Оператор ЭВМ
Опыт работы
2007 -2012 Учреждение Культуры "Медиа-Мир" (съемка, нелинейный и линейный видеомонтаж телепрограмм).
Должность: видеомонтажер
Обязанности: нелинейный и линейный видеомонтаж телепрограмм, установка аппаратуры для линейный монтажа установка видеокамер, съемка программ концертов, составление графика эфира телепрограмм по России СНГ и других странах, работа со звуком, компьютерная графика.
Владение компьютером и ПО:
Персональный компьютер (опытный пользователь) Windows7, Mac OX,
Final Cut, Adobe CS6 Premier pro, Photoshop, Affter Effect, Lightroom 4,
Легко осваиваю новое программное обеспечение.
Личные качества:
Работоспособность, обучаемость, аккуратность, без вредных привычек.