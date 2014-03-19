yurabasangov

видео съемка, монтаж, фотография

Басангов Юрий Владимирович

Адрес: Москва Литовский бульвар д 30 к 226,

Контактный тел: 89652574777

E-mail: [email protected]

дата рождения: 18.10.1977 (34)

Семейное положение: женат

Образование

1995 Республика Калмыкия г. Элиста Среднее профессионально-технтческое училище № 6.

Спецальность: Резчик по дереву.

1996 г. Элиста Среднее профессионально-технтческое училище № 2.

Спецальность: Оператор ЭВМ-бухгалтер

1997 г. Элиста Школа повышения квалификации

Спецальность: Оператор ЭВМ

Опыт работы

2007 -2012 Учреждение Культуры "Медиа-Мир" (съемка, нелинейный и линейный видеомонтаж телепрограмм).

Должность: видеомонтажер

Обязанности: нелинейный и линейный видеомонтаж телепрограмм, установка аппаратуры для линейный монтажа установка видеокамер, съемка программ концертов, составление графика эфира телепрограмм по России СНГ и других странах, работа со звуком, компьютерная графика.

Владение компьютером и ПО:

Персональный компьютер (опытный пользователь) Windows7, Mac OX,

Final Cut, Adobe CS6 Premier pro, Photoshop, Affter Effect, Lightroom 4,

Легко осваиваю новое программное обеспечение.

Личные качества:

Работоспособность, обучаемость, аккуратность, без вредных привычек.

https://vimeo.com/user4917009

http://fotosquare.ru/