Доработка сайта на Джумле. Рассматриваю предложения специалистов с большим опытом работы и без отрицательных отзывов от заказчиков. Техническое задание высылаю по запросу.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Верстка (небольшая доработка уже сверстанного шаблона) и программирование простого сайта на CMS Joomla. Срок релизации 4 дня. Оплата по факту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн для трех новых тематических сайтов. Цели конкурса: 1. создание простого экономичного дизайна для предложенных сайтов 2. подбор специалистов для дальнейшей работы по эксклюзивным проектам Тематика: 1. Фотография 2. Литература 3. Курсы английского языкаДизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Требуется запрограммировать несложный сайт на джумла. Дизайн разработан.Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Требуется запрограммировать сайт на CMS Joomla. Тематика сайта: все о боксе. 1. Главная 2. Дайджест прессы 2.1 У нас 2.1.1 Статья 1 2.1.2 Статья 2 2.1.3 ………. 2.2 В мире 2.2.1 Статья 1 2.2.2 Статья ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Необходимо провести доработку существующего сайта. Русскоязычная версия сайта полностью сверстана, запрограммирована и наполнена контентом (под Джумлой). Необходимы небольшие доработки русскоязычной версии (добавить подписи в галереи, выложить дополнительные фотографии, выровнять в шаблоне контент и т.п.) , ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $75
Требуется запрограммировать сайт на основе CMS Joomla. Тематика сайта: правильное питание при занятиях физкультурой и спортом. Структура сайта: 1. Главная 2. Новости 3. Статьи (материалы) 3.1. Раздел 1 3.1.1. Статья 1 3.1.2. Статья 2 3.1.n ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо запрограммировать сайт на основе CMS Joomla. Тематика сайта: правильное питание при занятиях физкультурой и спортом. Структура сайта: 1. Главная 2. Новости 3. Статьи (материалы) 3.1. Раздел 1 3.1.1. Статья 1 3.1.2. Статья 2 3.1.n ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется специалист из Москвы или ближайшего Подмосковья по разработке флэш-анимации для сайта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перенести сайт без изменения дизайна и функционала на CMS Joomla. Предложения рассматриваются от программистов работающих в Москве и Московской области.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести и удерживать сайт в числе первых десяти ссылок в поисковых системах Яндекс и Гугл по запросу "Гостиницы Москвы".Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и функционалt. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать дизайн для четырех новых тематических сайтов ( в течении ближайшего месяца будет вестись разработка дизайна еще для десяти сайтов). Цели конкурса: 1. создание простого экономичного дизайна для предложенных сайтов 2. выявление и отбор специалистов ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала.Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад