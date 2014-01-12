Делай, что должен...
Занимаюсь:
- Созданием и доработкой сайтов (во всех направлениях);
- Дизайном сайтов;
- Хостинг, домены.
Знание:
HTML5, XML - хорошо;
CSS3 - хорошо;
JavaScript, jQuery, AJAX - среднее;
PHP, SQL(MySql) - хорошо;
Flash - не использую;
Люблю:
PHP, Smarty, писать уникальные движки, с нуля, под сайт, писать скрипты разные, чуть верстку, дизйн.
Не люблю
Готовые CMS (WordPress, Joomla и т.д.) но работать с ними приходится. Разберу любую.
Нравится - Друпал7.
Раскруткой сайтов не занимаюсь.
Не люблю Фреймворки и шаблонизаторы в ПХП. Но приходится использовать.
Отзывы заказчиков
$390
0 баллов
11 лет назад
HTMLMagentoPrestaShop
Полностью не советую работать с данным кадром.. Не смог справится с элементарной версткой уровня моей левой руки и правой пятки!!!.. Затянул сроки и в итоге даже не выходит на связь, мол у меня скайп слетел, а не вчера я болел.. Вытянул 75% оплаты и присылал на проверку JPG .. Это ваще нормально JPG для проверки верстки присылать у вас там в Индии?? Все криво я даже не говорю что там пиксель перфект как будто верстал в кумаре ( кста по телефонному разговору с этим проблем нет точно видимо поэтому такой большой интерес к предоплате, все таки на измену подсаживает я не спорю ) так что не нужно оправдываться что я сделал на эти деньги и отработал, моя слепая бабушка ито сверстает правдаподобнее к дизу .. Надеюсь у тебя больше не будет таких адекватных и терпеливых клиентов как я и ты в итоге научишься верстать хотя бы сайт для себя, после разбора твоей верстки могу посоветовать тебе лучше не браться за это дело , все очень печально ушло в урну так что ты не доллара не отработал. .. Вообщем если кто то еще думает работать ли с ним то НЕТ!!! даже не думайте легче с китайцем договорится чем с ним !!!! PS: Кидала делает сайт по проверки на вирусы http://www.emerix.net ябы задумался прежде чем идти к этим проверялам
Ответный отзыв
Не рекомендую этого заказчика. После 50% выполненной работы - просто не захотел платить деньги. От него вы получите кучу звонков на мобильный. Услышите кучу разных "матов и пошлых слов" в свою сторону. Не рекомендую. Напрасно потраченное время. Просто прочитайте его отзыв в мою сторону - и вы убедитесь.
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Юрию за сотрудничество.Проект был успешно выполнен. Дизайн и верстка на высоте. Буду обращаться и советую тем, кому дорого время. Качественно и за не высокую цену.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всегда на связи, оплата вовремя, работать с такими людьми - одно удовольствие
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
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