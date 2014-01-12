Не рекомендую этого заказчика. После 50% выполненной работы - просто не захотел платить деньги. От него вы получите кучу звонков на мобильный. Услышите кучу разных "матов и пошлых слов" в свою сторону. Не рекомендую. Напрасно потраченное время. Просто прочитайте его отзыв в мою сторону - и вы убедитесь.