yuramarinov

Веб-дизайн на Tilde,лендинги,многостраничные сайты,интернет-магазины.

Всем привет ,меня зовут Юрий.Я являюсь сертифицированный специалистом в сфере ,веб-дизайна, и дизайна сообществ .

Уже как 2 года я продвигаю различные виды бизнеса и паблики с помощью дизайна сайтов на Tilda .

Разбираться с digital маркетингом я начал ещё в 2020,пробовал освоить новую сферу развития и заработка ,начал интенсивно погружаться в веб-дизайн.

На данный момент я получил опыт работы с различными нишами бизнеса и опыт в составлении и конструировании дизайна сайта.