yuramarinov

Юрий Маринов yuramarinov

 
20 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн на Tilde,лендинги,многостраничные сайты,интернет-магазины.

Всем привет ,меня зовут Юрий.Я являюсь сертифицированный специалистом в сфере ,веб-дизайна, и дизайна сообществ .

Уже как 2 года я продвигаю различные виды бизнеса  и паблики с помощью   дизайна сайтов на Tilda .

Разбираться с digital маркетингом я начал ещё в 2020,пробовал освоить новую сферу развития и заработка ,начал интенсивно погружаться  в веб-дизайн.

На данный момент я получил опыт работы с различными нишами бизнеса и опыт в составлении и конструировании дизайна сайта.

Дизайн сайтаTilda