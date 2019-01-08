yuranorman

Всем привет! Впервые решил поработать в интернете. Выполню качественно и недорого задания по теме: дизайн, веб-дизайн, обработка фото, рисование логотипа и фирменного стиля. Портфолио нет. Прошёл профессиональные курсы по Фотошопу и Corel. На данный момент готов взяться за подобные задания которые можно сделать быстро, так как работаю на основной работе, например обработать (ретушировать) пару-тройку фото, т.е. работу которую можно выполнить за пару часов или за пол дня.