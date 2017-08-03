Саксофонист на презентацию, свадьбу, корпоратив, праздник, конференцию
Музыкальное сопровождение свадебной церемонии так же очень важно для гостей и особенно для молодожен!
Романтические звуки саксофона придадут изысканную атмосферу и усилят состояние романтики!
http://saxophonistkyiv.com Юрий Федоренко - саксофонист с большим опытом работы в event индустрии и самым любимым музыкальным репертуаром!
Также :
Уроки игры на саксофоне, гитаре, теория музыки.
Опыт преподавания - 19 лет, образование высшее. Авторские методики быстрого обучения. Возраст и уровень подготовки значения не имеют, главное - желание!
Выезд на дом к ученику в Киеве или по Skype в любой точке мира.
Юрий (Киев)
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