yuras1980

Юрий Кириллов yuras1980

 
43 годаРоссия/Опочка
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$50
выплачено фрилансерам
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  • Визуализация деревянных строений для сайта

    Требуется сделать визуализацию деревянных строений для сайтаНесколько ракурсов + поэтажные планы,проекты несложные по планировкеИщу ответственного исполнителя,обязательно с опытом подобной работы и наличием портфолиоЗакажу не менее 10 визуализаций,возможно дальнейшее сотрудничество

    Архитектура зданий26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать рисунки домиков для сайта

    Требуется нарисовать для строительного сайта в раздел Проекты блок из 5-7рисунков. В блок войдет виды домика с разных ракурсов+рисунок с планировкой.  Такая простенькая визуализация. Необходимо сделать 20-30 таких блоков. В качестве исходников реальные фото домов и бань. Домики достаточно простые, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт строительной компании

    Требуется создать сайт компании,занимающейся изготовлением деревянных домов и сопутствующими строительными работами.Сайт необходим эффектный,ставка максимально на оформление,информативность особо не нужна.Весь контент предоставлю(фото,тексты).Рассмотрю предложения людей ,которые имеют опыт изготовления сайтов именно строительной тематики (изготовление деревянных домов в ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделать рисунки домиков для сайта
Отличный человек, заказчик и профи в своем деле! Хорошие впечатления по всем статьям! Рекомендую!
Работал с Максимом в течении нескольких месяцев, выполнял работы по визуализации для сайта нашей компаний. 1) Стоимость В период размещения заявки Максим предложил самую оптимальную стоимость за наше техзадание. Не самую низкую, но зато самую оптимальную по соотношению цена-качество. Сделал небольшую скидку за обьем. 2) Выполнял работу точно в оговоренный срок, ни разу не подвел. 3) Коммуникабельный и ответственный В период работы всегда была обратная связь. В течении часа отвечал на письма по электронной почте. Итог работы: Работа выполнена в полном объеме, точно в срок, по оптимальной цене. Собираюсь работать в дальнейшем при необходимости. Рекомендую!!!!
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