Работал с Максимом в течении нескольких месяцев, выполнял работы по визуализации для сайта нашей компаний. 1) Стоимость В период размещения заявки Максим предложил самую оптимальную стоимость за наше техзадание. Не самую низкую, но зато самую оптимальную по соотношению цена-качество. Сделал небольшую скидку за обьем. 2) Выполнял работу точно в оговоренный срок, ни разу не подвел. 3) Коммуникабельный и ответственный В период работы всегда была обратная связь. В течении часа отвечал на письма по электронной почте. Итог работы: Работа выполнена в полном объеме, точно в срок, по оптимальной цене. Собираюсь работать в дальнейшем при необходимости. Рекомендую!!!!