yuraxl

Гость yuraxl

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт работы:

2004/09 - 2006/06 «Telma-Soft», тестировщик, разработчик тестов.

Тестирование программного обеспечения мобильных телефонов Motorola.

2003/06 – 2004/09 ЗАО «Юниверс», системный администратор, программист.

Разработка и поддержка вэб сайтов, поддержка интернет сервера (www, ftp, mail, samba) под операционной системой FreeBsd

Образование:

1997/09 – 2003/01 Нижегородский Государственный Технический Университет

Факультет «Автоматизация машиностроения»

Специальность «Автоматизация технологических процессов и производств»

Навыки:

Языки программирования:

PHP – хорошие навыки

C++, PERL, JavaScript – начальные навыки

Языки разметки: HTML, CSS, XML

Unix: FreeBsd, Linux

Windows: 95, 98, 2000, XP

Apache web сервер

Базы данных: mySQL

CVS

Системы отслеживания дефектов: Rational ClearDDTS, Eventum

Английский:

письменный – хорошие навыки

разговорный – средние навыки

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxApachePerlFreeBSD