Опыт работы:
2004/09 - 2006/06 «Telma-Soft», тестировщик, разработчик тестов.
Тестирование программного обеспечения мобильных телефонов Motorola.
2003/06 – 2004/09 ЗАО «Юниверс», системный администратор, программист.
Разработка и поддержка вэб сайтов, поддержка интернет сервера (www, ftp, mail, samba) под операционной системой FreeBsd
Образование:
1997/09 – 2003/01 Нижегородский Государственный Технический Университет
Факультет «Автоматизация машиностроения»
Специальность «Автоматизация технологических процессов и производств»
Навыки:
Языки программирования:
PHP – хорошие навыки
C++, PERL, JavaScript – начальные навыки
Языки разметки: HTML, CSS, XML
Unix: FreeBsd, Linux
Windows: 95, 98, 2000, XP
Apache web сервер
Базы данных: mySQL
CVS
Системы отслеживания дефектов: Rational ClearDDTS, Eventum
Английский:
письменный – хорошие навыки
разговорный – средние навыки