Профессиональная реализация. Приятные цены.Лояльное отношение к клиенту.
Создание сайтов под ключ.Отлично знаю HTML,CSS,JS,PHP.
Дизайн сайтов,визиток,прочего (Работаю в фотошопе,разбираюсь идеально)
Видео-монтаж АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ (Работаю в таких программах как Sony Vegas pro,Adobe After Effects,Adobe pemiere pro).
Выполняю заказы быстро,профессионально.
Работаю по 30% предоплате.
Работаю удаленно, цена индивидуальна для каждого проекта
Принимаю Qiwi,Webmoney,Yandex Деньги или то,что удобнее заказчику
Тестирование сайтов
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от $9
#942
Интернет-магазины
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от $40
#1513
Системы управления (CMS)
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от $20
#1730
Сайты «под ключ»
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от $25
#2270
Наполнение сайтов
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от $9
#2838
Веб-программирование
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от $29
#4253
HTML-верстка
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от $9
#4676