Необходимо перенести страницу с Wix.com на WordPress + перенести мобильную версию. Адрес сайта: http://vagiton.wix.com/tl-lp (на данный момент на wix какой-то глюк и сайт не работает) Могу передать сайт ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Сверстать буклет A4 два сложения.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
OC 1.5.6. Шаблон Pav Decor от Pavothemes. Необходимо доделать модуль "Extra Product Tab" под этот шаблон. Модуль бесплатный, взят отсюда: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9594 Пролема в том, что он вставляет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать модуль для расчета доставки одновременно по СДЭК, ЕМС и Почте по всему миру. Edost.ru не годится, у него далеко не полный список городов по России, которые есть у СДЭК, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо выполнить дизайн коробки для интимного женского тренажера. Победитель конкурса продолжит работу еще с тремя коробками для остальных тренажеров (коробки аналогичны по стилю, отличающиеся только размерами, текстом и цветовым решением). В приложениях ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $76
Необходимо разработать логотип и визитку для компании, занимающейся разработкой методик и специальных тренажеров для женщин.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад