yurgen271

Юрий yurgen271

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн буклета
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, конкретные корректировки, своевременная оплата. Мои рекомендации.
Спасибо Инне за скорость и качество. Дал задание вечером, на следующий день с утра прислала макет. Указал на недочеты, которые были очень быстро исправлены. Итого: пол-дня - проект готов. Еще раз спасибо!
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shaMan_PHP
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Доделать модуль для Opencart
Opencart
Четкое тз, ответы на вопрос, своевременная оплата - все супер! Рекомендую!
Иван, спасибо за быструю и качественную работу! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
spartak_a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$76
10 баллов
14 лет назад
Логотип и визитка (женское направление)
Спасибо и Юрию за верное тех. задание! Также за приятное общение и своевременную оплату! Рекомендую данного человека, как порядочного заказчика!
Александру спасибо пребольшущее!!! Очень понравилось с ним работать. В моем случае с логотипом он точно узрел идею и выдал очень интересную идею, которую я без колебаний и выбрал. Очень оперативно отвечает на письма и вносит требуемые корректировки. Вдобавок сделал даже то, что не входило в конкурс. В общем, только одни положительные эмоции!
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