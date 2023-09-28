yuridmitruc

Юрий Дмитрук yuridmitruc

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей