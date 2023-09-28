yuridmitruc

Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp, використовуючи один з офіційних сервісів. Доступні платформи включають Twilio, MessageBird, 360dialog та інші. Ці сервіси дозволяють уникнути блокувань при відправці повідомлень клієнтам.
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 дней назад
- $1000
Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp. Використання сервісу Twilio є бажаним, але можливі альтернативні варіанти. Очікується ефективне налаштування для регулярних розсилок.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Требуется специалист для анализа и устранения проблемы с запуском рекламных кампаний в Google Ads. Ошибка указывает на нарушение правил в персонализированной рекламе. Необходимо выяснить причину и предложить решение, а также оценить стоимость работы.Закрытмесяц назад
- $1
Требуется настройка Google Shopping для интернет-магазина с целью повышения видимости и увеличения продаж. Необходимо оптимизировать контекстную рекламу. Укажите стоимость выполнения задания.Закрытмесяц назад
- $25
Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp, бажано за допомогою сервісу Twilio. Розглядаються також альтернативні сервіси для розсилки. Вимоги включають налаштування функціоналу і можливість використання інших платформ.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Шукається фахівець для налаштування розсилки на WhatsApp. Бажано використовувати Twilio, але можливі й інші сервіси. Важливо забезпечити ефективну комунікацію через цей канал.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Потрібно видалити вірус з сайту, який вплине на функціонування і краде заявки. Очікується професійний підхід до веб-програмування та забезпечення безпеки ресурсу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Шукається спеціаліст, який розбирається в Google Analytics для налаштування цілей. Завдання включає роботу з контекстною рекламою. Вкажіть вартість послуг.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необхідно налаштувати дашборд у Google Looker Studio для аналізу даних контекстної реклами. Додаткові нюанси будуть обговорені в переписці. Вкажіть свою ціну за виконання завдання.Закрыт7 месяцев назад
Необхідно налаштувати сквозну аналітику в Google Analytics, щоб відображались замовлення з CRM Бітрікс, а також ціна ліда та замовлення. Дані повинні відображатись у Локер Studio. В додатку надано приклад звіту. Вказати вартість виконання роботи.Закрыт8 месяцев назад
- $1
Требуется снять 5-минутный видео отзыв на сайт digital-strategy. Используйте фронтальную камеру для записи. Заказ ориентирован на фрилансеров, готовых поделиться своим мнением о сайте.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен человек который разбирается в PayPal и Payoneer. Интересует платная консультация. Нужно получить ответ на вопрос - как выводить деньги с PayPal на Payoneer (эти два аккаунта разных владельцев). PayPal ...Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт, который работает на сайте фриланса. Этот скрипт должен скидывать автоматическое предложение о работе, после того заказчик разместит свое предложение на сайте. Раздел сайта - Настройка контекстной рекламы. Работу ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Есть уже готовый лендинг https://officepbx.ru/ В нем нужно поменять картинки и текст. Таким образом переделать под другую тематику не меняя структуру. Лендинг на вордпрессе. Картинки находите вы на ваш выбор. ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com На этом сайте продают также и другие продавцы. Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) ...Системное программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com На этом сайте продают также и другие продавцы. Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад