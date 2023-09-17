Качественная, валидная и Кросс-Браузерная Верстка. Зелёная зона PageSpeed. Методология BEM.
Верстка – первое, что видит ваш клиент на сайте,
Именно качественная верстка превращает простого посетителя в вашего покупателя
Коротко:
Обсуждение проекта, установка ТЗ,
Оценка времени работы и цены,
Начало работы сразу,
Выдача готовой верстки в срок или раньше,
Бесплатные правки,
Хороший отзыв.
Основные навыки:
HTML
CSS
SCSS/SASS
JavaScript
JQuery
Vue.js
PHP
Wordpress
Figma, PSD, XD, ect.
Гарантирую качество: В случае пропущенных ошибок, которые были замечены позже, после передачи Архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю их в течении недели.
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @karmazyn_dev