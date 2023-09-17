Качественная, валидная и Кросс-Браузерная Верстка. Зелёная зона PageSpeed. Методология BEM.

Верстка – первое, что видит ваш клиент на сайте,

Именно качественная верстка превращает простого посетителя в вашего покупателя



Коротко:

Обсуждение проекта, установка ТЗ, Оценка времени работы и цены, Начало работы сразу, Выдача готовой верстки в срок или раньше, Бесплатные правки, Хороший отзыв.



Основные навыки:

HTML

CSS

SCSS / SASS

JavaScript

JQuery

Vue.js

PHP

Wordpress

Figma, PSD, XD, ect.

Гарантирую качество: В случае пропущенных ошибок, которые были замечены позже, после передачи Архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю их в течении недели.



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