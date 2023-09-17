yurii-karmazyn

Юрій yurii-karmazyn

 
22 годаУкраина/Золочев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественная, валидная и Кросс-Браузерная Верстка. Зелёная зона PageSpeed. Методология BEM.

Верстка – первое, что видит ваш клиент на сайте,
Именно качественная верстка превращает простого посетителя в вашего покупателя

Коротко:

  1. Обсуждение проекта, установка ТЗ,

  2. Оценка времени работы и цены,

  3. Начало работы сразу,

  4. Выдача готовой верстки в срок или раньше,

  5. Бесплатные правки,

  6. Хороший отзыв.

Основные навыки:

  • HTML

  • CSS

  • SCSS/SASS

  • JavaScript

  • JQuery

  • Vue.js

  • PHP

  • Wordpress

  • Figma, PSD, XD, ect.

Гарантирую качество: В случае пропущенных ошибок, которые были замечены позже, после передачи Архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю их в течении недели.


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PHPJavascriptWordPressHTMLCSSFigmajQuery
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