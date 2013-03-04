Специалист по страхованию!

Достижения!

Менеджер по продажам, ответственный и целеустремленный, с опытом прямых продаж и небольшой собственной клиентской базой, грамотной речью, аккуратный, инициативный, нацеленный на результат.

Бизнес интересы!!!

Общение с клиентами

Ведение деловой переписки

Сбор и обработка заказов

Активное взаимодействие с коммерческим департаментом‚ складом‚ бухгалтерией

Выполнение плана продаж и задач, поставленных руководителем

Поиск и ведение клиентов для размещения в СМИ

Работа с различными рекламными носителями (пресса‚ интернет и т.д.)

Поиск и развитие клиентской базы!

Жизненные цели!!!

Найти свою вторую половину (спутника или спутницу жизни). Исторически сложилось так, что человек нуждается в продолжении своего рода. Эволюция несколько изменила базовую потребность и теперь вместо беспорядочного спаривания ради будущего потомства, нормы морали заставляют человека найти себе единственного партнера в жизни с целью создать семью и продолжить свой род.

Здесь же в рамках семьи у многих появляются такие цели, как построить свой дом, посадить дерево и возиться с детьми и внуками.

Всегда поддерживать здоровье, как свое собственное, так и близких человеку людей, членов семьи.

Создать в семье все условия, чтобы каждый из ее членов был счастлив, никто не испытывал материальных затруднений, а между родственниками царили любовь и взаимопонимание.

Найти любимую работу, т.е. дело всей своей жизни, которым можно заниматься как можно дольше и чтобы при этом кроме наслаждения работа приносила доход.

Саморазвитие и овладение новыми навыками, повышение квалификации и своей эффективности как одного из представителей рынка труда. Иными словами, жизнь по принципу: век живи – век учись.

Духовное совершенствование, свершение добрых дел и поступков, которые принесут радость другим людям и живым существам.