yurii_developer

Web Developer (HTML5 / CSS3 | Bootstrap | WordPress)

Качественная верстка в короткие сроки

Всем привет!

Мой опыт работы в ИТ-сфере 2.5 года. Я получаю удовольствие от работы, соответственно всегда ставлю за цель качественное ее выполнение. Ответственно отношусь к срокам - ценю свое время и время заказчика. Делаю адаптивную верстку любой сложности. Работаю с jQuery, - устанавливаю, настраиваю плагины.

Мои навыки:

HTML5/CSS3;

адаптивная верстка

Bootstrap3;

адаптация на Wordpress;

кроссбраузерность (IE 9+) / чистый, валидный код;

jQuery;

Pixel Perfect;

Parallax;

Frontend / Backend разработка;

Adobe Photoshop;

интеграция в Yii 2;

Git;

На связи с 9 до 17 по Киевскому времени.

Работаю: в зависимости от сроков заказа; это может быть и воскресенье