yurii_developer

Web Developer (HTML5 / CSS3 | Bootstrap | WordPress)
Качественная верстка в короткие сроки
Всем привет!
Мой опыт работы в ИТ-сфере 2.5 года. Я получаю удовольствие от работы, соответственно всегда ставлю за цель качественное ее выполнение. Ответственно отношусь к срокам - ценю свое время и время заказчика. Делаю адаптивную верстку любой сложности. Работаю с jQuery, - устанавливаю, настраиваю плагины.
Мои навыки:
- HTML5/CSS3;
- адаптивная верстка
- Bootstrap3;
- адаптация на Wordpress;
- кроссбраузерность (IE 9+) / чистый, валидный код;
- jQuery;
- Pixel Perfect;
- Parallax;
- Frontend / Backend разработка;
- Adobe Photoshop;
- интеграция в Yii 2;
- Git;
На связи с 9 до 17 по Киевскому времени.
Работаю: в зависимости от сроков заказа; это может быть и воскресенье