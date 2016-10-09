yurii_developer

Юрий yurii_developer

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web Developer (HTML5 / CSS3 | Bootstrap | WordPress)

 Качественная верстка в короткие сроки

Всем привет!

Мой опыт работы в ИТ-сфере 2.5 года. Я получаю удовольствие от работы, соответственно всегда ставлю за цель качественное ее выполнение. Ответственно отношусь к срокам - ценю свое время и время заказчика. Делаю адаптивную верстку любой сложности. Работаю с jQuery, - устанавливаю, настраиваю плагины.

Мои навыки:

  • HTML5/CSS3;
  • адаптивная верстка
  • Bootstrap3;
  • адаптация на Wordpress;
  • кроссбраузерность (IE 9+) / чистый, валидный код;
  • jQuery;
  • Pixel Perfect;
  • Parallax;
  • Frontend / Backend разработка;
  • Adobe Photoshop;
  • интеграция в Yii 2;
  • Git;
E-mail:  [email protected]

На связи с 9 до 17 по Киевскому времени.

Работаю: в зависимости от сроков заказа; это может быть и воскресенье