yurii_kudinov

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РЕЗЮМЕ

Кудінов Юрій Миколайович

E-mail: [email protected]

Національність: українець.

Дата тамісце народження: 13 липня 1985 року, м. Вінниця.

Вік: 29 років.

Сімейнийстан: одружений,маю доньку

Телефон мобільний: (097) 210-65-40; (093) 209-95-53.

Освіта:

· 26 жовтня 2012 р. захист дисертації на тему «Україна раннього нового часу в історіографії США та Канади 1960-х–2000-х рр.:проблемне поле досліджень і наукові інтерпретації». Науковий керівник – Чухліб Тарас Васильович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

відділу історії середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України

НАН України. Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та

спеціальні історичні дисципліни.

· 2008–2011 рр. аспірантура Інституту історії України НАН України.

· 2006–2007 рр. магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність – викладач історії, вчитель правознавства.

· 2002–2006 рр. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Спеціальність – вчитель історії.

· 1991–2002 рр. Стрижавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів.

Додатковаосвіта:

· 2006–2007 рр. Школа кадрового резерву при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області. Отримав свідоцтво.

Досвід роботи:

· старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права з 1 грудня 2014 р.;

· старший викладач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка з 1 вересня 2013 р. по 6 серпня 2014 р.

· викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова з 1 листопада 2011 р. по червень 2014 р. у студентів з україномовною, російськомовною та англомовною програмами навчання.

· вересень 2013 р. по грудень 2013 рр. за сумісництвом начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними громадянами Університету «Україна».

· робота у редакції книги «Реабілітовані історією.Вінницька область» з березня 2012 р. по травень 2014 р.

· аспірант відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України (2008–2011 рр.).

· серпень 2007 р. – жовтень 2008 р. викладач кафедри суспільних наук, за сумісництвом – викладач кафедри філософії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

· робота у редакції книги «Реабілітовані історією.Вінницька область» серпень 2007 р.

· квітень-травень 2007 р. екскурсовод по маршруту Вінниця-Умань.

Додаткові відомості:

· Маю досвід роботи з комп’ютером.

· Володію українською, російською та англійською мовами.

· Впродовж літа 2008 р.приймав активну участь у підготовці до друку «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область» за що нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації

та обласної Ради 22 листопада 2008 року.

Соціальні навики і компетенції: уважність, креативність, пунктуальність, пізнавальність, відповідальність.

Хобі: іноземні мови, історія, туризм.