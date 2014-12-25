yurii_kudinov

Юрий Кудинов yurii_kudinov

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественный перевод на английский, копирайт

РЕЗЮМЕ

 

 

Кудінов Юрій Миколайович

E-mail: [email protected]

Національність: українець.

Дата тамісце народження: 13 липня 1985 року, м. Вінниця.

Вік: 29 років.

Сімейнийстан: одружений,маю доньку

Телефон мобільний: (097) 210-65-40; (093) 209-95-53.

 

 

Освіта:

·       26 жовтня 2012 р. захист дисертації на тему «Україна раннього нового часу в історіографії США та Канади 1960-х–2000-х рр.:проблемне поле досліджень і наукові інтерпретації». Науковий керівник – Чухліб Тарас Васильович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

відділу історії середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України

НАН України. Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та

спеціальні історичні дисципліни.

·       2008–2011 рр. аспірантура Інституту історії України НАН України.

·       2006–2007 рр. магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність – викладач історії, вчитель правознавства.

·       2002–2006 рр. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Спеціальність – вчитель історії.

·       1991–2002 рр. Стрижавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів.

 

 

Додатковаосвіта:

·       2006–2007 рр. Школа кадрового резерву при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області. Отримав свідоцтво.

 

Досвід роботи:

 

·       старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права з 1 грудня 2014 р.;

·       старший викладач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка з 1 вересня 2013 р. по 6 серпня 2014 р.

·       викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова з 1 листопада 2011 р. по червень 2014 р. у студентів з україномовною, російськомовною та англомовною програмами навчання.

·       вересень 2013 р. по грудень 2013 рр. за сумісництвом начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними громадянами Університету «Україна».

·       робота у редакції книги «Реабілітовані історією.Вінницька область» з березня 2012 р. по травень 2014 р.

·       аспірант відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України (2008–2011 рр.).

·       серпень 2007 р. – жовтень 2008 р. викладач кафедри суспільних наук, за сумісництвом – викладач кафедри філософії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

·       робота у редакції книги «Реабілітовані історією.Вінницька область» серпень 2007 р.

·       квітень-травень 2007 р. екскурсовод по маршруту Вінниця-Умань.

 

Додаткові відомості:

·       Маю досвід роботи з комп’ютером.

·       Володію українською, російською та англійською мовами.

·       Впродовж літа 2008 р.приймав активну участь у підготовці до друку «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область» за що нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації

та обласної Ради 22 листопада 2008 року.

 

 

Соціальні навики і компетенції: уважність, креативність, пунктуальність,  пізнавальність, відповідальність.

 

Хобі: іноземні мови, історія, туризм.

 