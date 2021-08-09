Продуманный Ui/UX. За вменяемую плату. В срок. Быстро отвечаю. Всегда на связи

Не новичок! Работал на другой бирже fl.ru: https://www.fl.ru/users/gofreelancetalk/portfolio/

Чем занимаюсь

Дизайню сайты и лендинги. Разрабатываю на Тильда. Опыт в веб-дизайне 2 года. Обучался дизайну в бюро Горбунова. Прошел курс Сергея Харюкова по созданию конверсионных лендингов на Тильде. 30+ завершенных проектов. 92% сданы в срок.

Мои принципы

Соблюдаю сроки

Дорожу репутацией

Не жертвую качеством

Улучшаю уровень услуг

Вычитаю по 1000₽ за день, если задержка по моей вине

КП: clck.ru/UFSRJ

Бриф на разработку:

дизайна сайта: https://forms.gle/nxwKTKRbZpXdKZSn6

лендинга на тильда: https://forms.gle/BmMwAEb2pQiZVYKL7

Контакты

Почта: [email protected] ﻿

Telegram: https://t.me/izwindowz

Skype: live:.cid.8307cd96226a2927

Whatsapp: +48884333287

Instagram: @yuriibabyn

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выполнит задачу эффективно и в срок. Давайте сделаем крутой проект