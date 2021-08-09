Не новичок! Работал на другой бирже fl.ru: https://www.fl.ru/users/gofreelancetalk/portfolio/
Чем занимаюсь
Дизайню сайты и лендинги. Разрабатываю на Тильда. Опыт в веб-дизайне 2 года. Обучался дизайну в бюро Горбунова. Прошел курс Сергея Харюкова по созданию конверсионных лендингов на Тильде. 30+ завершенных проектов. 92% сданы в срок.
Мои принципы
- Соблюдаю сроки
- Дорожу репутацией
- Не жертвую качеством
- Улучшаю уровень услуг
- Вычитаю по 1000₽ за день, если задержка по моей вине
КП: clck.ru/UFSRJ
Бриф на разработку:
дизайна сайта: https://forms.gle/nxwKTKRbZpXdKZSn6
лендинга на тильда: https://forms.gle/BmMwAEb2pQiZVYKL7
Контакты
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/izwindowz
Skype: live:.cid.8307cd96226a2927
Whatsapp: +48884333287
Instagram: @yuriibabyn
Если вы ищете исполнителя, кто
выполнит задачу эффективно и в срок. Давайте сделаем крутой проект
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