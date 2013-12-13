Всем привет! Нужно сделать баннер на таксишную тематику! прикрепил файл. жду предложений, бюджет минимальный. Указывайте свои цены!
Анимация1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Создание и-нет магазина на CMS OpenCart:
- создание сайта "под ключ";
- верстка;
- модули
Создание сайтов на CMS WordPress
Framework: Codeigniter 2+, 3+, Laravel
HTML5
CSS: Bootstrap 3+
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Кроссбраузерность.
Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.
Всем привет! Нужно сделать баннер на таксишную тематику! прикрепил файл. жду предложений, бюджет минимальный. Указывайте свои цены!
Нужно сделать кнопку на Flash. Информация о кнопке: машина такси на которой мигает онлайн заказ, после клика она уезжает. Указывайте цену и сроки, оплата через Веб Мани!