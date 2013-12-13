yurik322

Юрий yurik322

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Frontend & Backend developer

Создание и-нет магазина на CMS OpenCart:

 - создание сайта "под ключ";

- верстка;

- модули 

Создание сайтов на CMS WordPress

Framework: Codeigniter 2+, 3+, Laravel

HTML5

CSS: Bootstrap 3+

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Кроссбраузерность.

Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Flash баннер

    Всем привет! Нужно сделать баннер на таксишную тематику! прикрепил файл. жду предложений, бюджет минимальный. Указывайте свои цены!

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимация на flash

    Нужно сделать кнопку на Flash. Информация о кнопке: машина такси на которой мигает онлайн заказ, после клика она уезжает. Указывайте цену и сроки, оплата через Веб Мани!

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад