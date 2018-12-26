Телефон: 8-963-546-19-45
E-mail: [email protected]@mail.ru
Цель:Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в сфере Анимации, 3D-графики, Иллюстраций и Рисунков, Обработки фотографий.
Образование:2007-2016- МБОУ СОШ №2
Специальность: «Анимация»
2008-2012 Художественная школа
2016- 2019 заканчивается учеба в колледже ИМТ( Информационно Мультимедийных Технологий)
-работа над заказами в социальных сетях
-работала над проектом дизайна домой в анти-кафе "Оле-Лукойе"
Дополнительные навыки и интересы: Английский язык – средний уровень (перевожу технические тесты и свободно говорю);
Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Pait Tool Sai, Paint, Krita, Blender 3D и др.
Личные достижения: 2 место в рисовании по конкурсу, получала сертификат в олимпиаде по английскому языку "Бульдог"
Личные качества:Ответственная, легко обучаемая, имею организаторские способности. Веду здоровый образ жизни. Очень сильные аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования.
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