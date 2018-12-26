Рисую иллюстрации и другое

Телефон: 8-963-546-19-45

E-mail: [email protected]@mail.ru

Цель:Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в сфере Анимации, 3D-графики, Иллюстраций и Рисунков, Обработки фотографий.

Образование:2007-2016- МБОУ СОШ №2

Специальность: «Анимация»

2008-2012 Художественная школа

2016- 2019 заканчивается учеба в колледже ИМТ( Информационно Мультимедийных Технологий)

-работа над заказами в социальных сетях

-работала над проектом дизайна домой в анти-кафе "Оле-Лукойе"

Дополнительные навыки и интересы: Английский язык – средний уровень (перевожу технические тесты и свободно говорю);

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Pait Tool Sai, Paint, Krita, Blender 3D и др.

Личные достижения: 2 место в рисовании по конкурсу, получала сертификат в олимпиаде по английскому языку "Бульдог"

Личные качества:Ответственная, легко обучаемая, имею организаторские способности. Веду здоровый образ жизни. Очень сильные аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования.