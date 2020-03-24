yurist-universal

Юрист универсал ищет подработку на время декретного отпуска. Стаж работы 9 лет. Высокий уровень социализации личности.

Трудовая деятельность осуществлялась в качестве работника судебного аппарата, работника строительной организации, управляющей компании в сфере ЖКХ и в сельскохозяйственном кооперативе. Обладаю навыками работы с корпоративным правом, арбитраж, гражданским правом, налоговым правом (в части споров в возмещении НДС), ФЗ "О защите прав потребителей", ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", жилищным правом, семейным правом и трудовым правом. Быстрый набор текста.