yuristekb

Светлана yuristekb

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Услуги юриста

Профессиональный юрист со стажем 13 лет. 

Основные виды деятельности: 

-Консультации (устные и письменные) 

- Составление договоров/ претензий / исковых заявлений 

- Представление интересов в суде, в том числе Арбитраж 

- Взыскание дебиторской задолженности юридических лиц. 

- Сопровождение сделок с недвижимостью (жилая и коммерческая) 

- Споры со страховыми компаниями (все виды страхования). 

- Страхование 

Услуги доступны как для физических, так и для юридических лиц. 

Работаю удаленно. Возможно общение Viber, WhatsApp 