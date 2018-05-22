Услуги юриста

Профессиональный юрист со стажем 13 лет.

Основные виды деятельности:

-Консультации (устные и письменные)

- Составление договоров/ претензий / исковых заявлений

- Представление интересов в суде, в том числе Арбитраж

- Взыскание дебиторской задолженности юридических лиц.

- Сопровождение сделок с недвижимостью (жилая и коммерческая)

- Споры со страховыми компаниями (все виды страхования).

- Страхование

Услуги доступны как для физических, так и для юридических лиц.

Работаю удаленно. Возможно общение Viber, WhatsApp