Услуги юриста
Профессиональный юрист со стажем 13 лет.
Основные виды деятельности:
-Консультации (устные и письменные)
- Составление договоров/ претензий / исковых заявлений
- Представление интересов в суде, в том числе Арбитраж
- Взыскание дебиторской задолженности юридических лиц.
- Сопровождение сделок с недвижимостью (жилая и коммерческая)
- Споры со страховыми компаниями (все виды страхования).
- Страхование
Услуги доступны как для физических, так и для юридических лиц.
Работаю удаленно. Возможно общение Viber, WhatsApp
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