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Юрий Шмичков
yurius_f
yurius_f
47 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Специалист
Отзывы заказчиков
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Григорий
wings_inc
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$2
10 баллов
14 лет назад
Слоган. Статья. Шутка. Юмор. Прикол.
Работа выполнена. Продолжаем. Рекомендую.
Замечательный работодатель. Быстро, лаконично. Надежно. Рекомендую иметь дело с господином Григорием Трофо.
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Отзывы заказчиков
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