yurius_f

Юрий Шмичков yurius_f

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Специалист

Отзывы заказчиков

wings_inc
Григорий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Слоган. Статья. Шутка. Юмор. Прикол.
Работа выполнена. Продолжаем. Рекомендую.
Замечательный работодатель. Быстро, лаконично. Надежно. Рекомендую иметь дело с господином Григорием Трофо.
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