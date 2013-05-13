yuriuz

Юрий Васильев yuriuz

 
45 летРоссия/Чебоксары
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Зарабатываю портфолио. Обсуждения уместны!

УСЛУГИ >>

Web-разработка

Контент-менеджмент

SEO оптимизация

E-mail маркетинг

Интернет реклама

Визуальные эффекты

Фирменный стиль

Графический дизайн

ТЕМАТИКА >>

Сайт-визитка

Сайт-портфолио

Интернет-магазин

Промо-сайт

Корпоративный сайт

Доска объявлений

Web-форум

Персональный / коллективный блог

ИНСТРУМЕНТЫ >>

HTML & CSS

Javascript

PHP

MySQL

Wordpress

Drupal

Opencart

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSDrupal
Портфолио
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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