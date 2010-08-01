yuriy231154

Юрий Байгушов yuriy231154

 
69 летУкраина/Мелитополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональный переводчик с многолетним стажем

Резюме

Байгушов Юрий Васильевич

Личные данные

Пол Мужской

Возраст, лет 55

Регион Украина,Запорожская обл., г. Мелитополь

Контактная информация

Контактный телефон +38(06192) 53177

Адрес электронной почты [email protected]

Пожелания к должности

Отрасль Лингвистика и переводы

Зарплата, от

График работы Свободный

Опыт работы

Опыт работы 29 лет

Профессиональный опыт – настоящее время – фрилансер

06\2008- настоящее время ООО «Вантон» г.Мелитополь

Аналитик- маркетолог по изучению зарубежных рынков сбыта (английский язык, китайский язык)

03\2005– 06\2008 ГПМЗ «Гидромаш» г.Мелитополь

Аналитик- маркетолог по изучению зарубежных рынков сбыта (английский язык, китайский язык)

Обязанности:

Анализ и оценка изменений состояния рынков сбыта.

Интернет- мониторинг тенденций развития зарубежных рынков.

Составление и перевод технической документации и рекламной продукции.

Ведение переписки с зарубежными партнерами.

Переводы – устные и письменные, корректировка письменных переводов.

06/2001-03/2005 Запорожская Торгово- промышленная палата, г.Запорожье

Переводчик(английский язык, китайский язык)

Обязанности:

Устные и письменные переводы: технические и документальные переводы, перевод контрактов и субподрядов, работа на встречах и переговорах.

05/1998-06/2001 Бюро переводов. Директор. г. Мелитололь

Обязанности:

Организация деятельности бюро.

Координация деятельности сотрудников.

Устные и письменные переводы в области телекоммуникации, технические и документальные переводы, встреча и размещение иностранных гостей.

07\1994- 07\1997 Наблюдатель ООН от Украины

06\1992- 05\1998 Начальник отдела сбора и обработки зарубежной информации.

04\1985- 06\1992 Начальник бюро переводов.

06\1980- 04\1985 Переводчик

Образование

Образование Высшее

Учебные заведения, факультет,

специальность 1975- 1980 Московский Военный Институт МО СССР

Специальность - референт- переводчик (китайский, английский)

Знание иностранных языков

Английский Свободно

Китайский Свободно

Дополнительная информация

Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook

Дополнительные сведения:

PowerPoint
Отзывы заказчиков
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевод документов
Я обратилась к Юрию для перевода документов по рекомендации моих знакомых, рекомендовали мне его, как хорошего и грамотного специалиста в области переводов. Хорошие отзывы от рекомендованных людей подтвердились практической работой с ним. Юрий выполнил перевод в назначенное время и качество перевода очень хорошее. Рекомендую Юрия, как настоящего профессионала в своей области и надежного исполнителя.
Требовательный и добросовестный заказчик, всегда на связи и в готовности помочь при корректировке перевода. Договорные обязательства выполняет безукоризненно. Настойчиво рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $3
от 3 дней
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