Резюме
Байгушов Юрий Васильевич
Личные данные
Пол Мужской
Возраст, лет 55
Регион Украина,Запорожская обл., г. Мелитополь
Контактная информация
Контактный телефон +38(06192) 53177
Адрес электронной почты [email protected]
Пожелания к должности
Отрасль Лингвистика и переводы
Зарплата, от
График работы Свободный
Опыт работы
Опыт работы 29 лет
Профессиональный опыт – настоящее время – фрилансер
06\2008- настоящее время ООО «Вантон» г.Мелитополь
Аналитик- маркетолог по изучению зарубежных рынков сбыта (английский язык, китайский язык)
03\2005– 06\2008 ГПМЗ «Гидромаш» г.Мелитополь
Аналитик- маркетолог по изучению зарубежных рынков сбыта (английский язык, китайский язык)
Обязанности:
Анализ и оценка изменений состояния рынков сбыта.
Интернет- мониторинг тенденций развития зарубежных рынков.
Составление и перевод технической документации и рекламной продукции.
Ведение переписки с зарубежными партнерами.
Переводы – устные и письменные, корректировка письменных переводов.
06/2001-03/2005 Запорожская Торгово- промышленная палата, г.Запорожье
Переводчик(английский язык, китайский язык)
Обязанности:
Устные и письменные переводы: технические и документальные переводы, перевод контрактов и субподрядов, работа на встречах и переговорах.
05/1998-06/2001 Бюро переводов. Директор. г. Мелитололь
Обязанности:
Организация деятельности бюро.
Координация деятельности сотрудников.
Устные и письменные переводы в области телекоммуникации, технические и документальные переводы, встреча и размещение иностранных гостей.
07\1994- 07\1997 Наблюдатель ООН от Украины
06\1992- 05\1998 Начальник отдела сбора и обработки зарубежной информации.
04\1985- 06\1992 Начальник бюро переводов.
06\1980- 04\1985 Переводчик
Образование
Образование Высшее
Учебные заведения, факультет,
специальность 1975- 1980 Московский Военный Институт МО СССР
Специальность - референт- переводчик (китайский, английский)
Знание иностранных языков
Английский Свободно
Китайский Свободно
Дополнительная информация
Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook
Дополнительные сведения: