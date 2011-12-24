Системный администратор

• Установка и настройка типичного (архиваторы, антивирусы, офис, почтовые клиенты, браузеры, 1С и т.д.) и специализированного ПО;

• Работа с Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio);

• Администрирование серверов (AD, DNS, WINS, DHCP, Terminal server, GPO);

• Понимание и умение использовать сетевые протоколы TCP/IP, FTP, HTTP, telnet, SSH, SMTP, POP3, IMAP, DFS;

• Интернет-технологии HTML, CSS, Java-script, PHP, работа с CMS Joomla;

• Установка и конфигурирование ОС Linux;

• Работа с СУБД MSSQL, FireBird (проектирование БД, написание SQL запросов);

• Написание инструкций к специализированному ПО, консультирование пользователей;

• Навыки работы с 1С (установка системы, конфигураций; регламентированные отчёты и работа как пользователя);

• Знание платформы виртуализации VMware;

• Владею украинским и русским языками, английский на уровне чтения техн. документации.