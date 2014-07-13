Профессиональное SEO, аудит сайтов, контекстная реклама

7 основных причин, почему Вам стоит работать со мной:

1. Низкие цены

2. Контроль затрат на продвижение сайта со стороны заказчика (прозрачное продвижение)

3. Уникальный подход к продвижению сайтов

4. Индивидуальный подход к клиенту. Разные стратегии продвижения

5. Опыт успешного продвижения сайтов с 2011 года

6. Успешное продвижение под фильтром Пингвин (ПС Google)

7. Гарантии вывода в ТОП ключевых слов

Предлагаю свои услуги по:

1. Комплексному продвижению и оптимизации сайтов в ПС Яндекс и Google (регион Украина, Россия, США, Канада и др.)

2. Юзабилити аудиту сайтов

3. Техническому аудиту сайтов

4. Контекстной рекламе

5. Вывод сайтов из под алгоритма Пингвин (ПС Google)

В услугу Комплексное продвижение сайта входят:

• Выявление у заказчика всех входящих параметров по продвигаемому сайту – ЦА, цели продвижения и т.д.

• Комплексный аудит сайта – выявление ошибок на сайте, изучение факторов, влияющих на выдачу сайта (если сайт уже продвигается).

• Анализ ЦА, конкурентов, рынка, составление семантического ядра.

• Внутренняя оптимизация сайта.

• Внешняя оптимизация сайта. Работа над ростом посещаемости целевой аудитории.

• Мониторинг и анализ позиций сайта, ежемесячные отчеты о проделанной работе (прозрачное продвижение).

В услугу Юзабилити аудит сайта входят:

• Рекомендации по повышению конверсии сайтов, интернет магазинов.

• Анализ удобства навигации

• Анализ title, description

• Анализ дизайна, читабельности текстов

• и др.

В услугу Технический аудит сайта входят:

• Анализ на дубли страниц

• Проверка валидации кода HTML

• Присутствие тегов H1, H2 и т.д.

• Анализ оптимизации картинок

• и др.

Контакты

Skype: yuriyoleynik21

ICQ: 428716075

Тел. +38 097 два98 63 17, +38 095 один79 79 52

Email: seomozg (собака) list.ru