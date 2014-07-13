7 основных причин, почему Вам стоит работать со мной:
1. Низкие цены
2. Контроль затрат на продвижение сайта со стороны заказчика (прозрачное продвижение)
3. Уникальный подход к продвижению сайтов
4. Индивидуальный подход к клиенту. Разные стратегии продвижения
5. Опыт успешного продвижения сайтов с 2011 года
6. Успешное продвижение под фильтром Пингвин (ПС Google)
7. Гарантии вывода в ТОП ключевых слов
Предлагаю свои услуги по:
1. Комплексному продвижению и оптимизации сайтов в ПС Яндекс и Google (регион Украина, Россия, США, Канада и др.)
2. Юзабилити аудиту сайтов
3. Техническому аудиту сайтов
4. Контекстной рекламе
5. Вывод сайтов из под алгоритма Пингвин (ПС Google)
В услугу Комплексное продвижение сайта входят:
• Выявление у заказчика всех входящих параметров по продвигаемому сайту – ЦА, цели продвижения и т.д.
• Комплексный аудит сайта – выявление ошибок на сайте, изучение факторов, влияющих на выдачу сайта (если сайт уже продвигается).
• Анализ ЦА, конкурентов, рынка, составление семантического ядра.
• Внутренняя оптимизация сайта.
• Внешняя оптимизация сайта. Работа над ростом посещаемости целевой аудитории.
• Мониторинг и анализ позиций сайта, ежемесячные отчеты о проделанной работе (прозрачное продвижение).
В услугу Юзабилити аудит сайта входят:
• Рекомендации по повышению конверсии сайтов, интернет магазинов.
• Анализ удобства навигации
• Анализ title, description
• Анализ дизайна, читабельности текстов
• и др.
В услугу Технический аудит сайта входят:
• Анализ на дубли страниц
• Проверка валидации кода HTML
• Присутствие тегов H1, H2 и т.д.
• Анализ оптимизации картинок
• и др.
Контакты
Skype: yuriyoleynik21
ICQ: 428716075
Тел. +38 097 два98 63 17, +38 095 один79 79 52
Email: seomozg (собака) list.ru