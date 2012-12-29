Графический дизайнер

Графический дизайнер.

Специалист по брендингу и копирайтингу. Занимаюсь созданием фирменного стиля начиная от логотипа и заканчивая сайтом. Если Вам нужен грамотный комплексный подход к созданию логотипа, обращайтесь. « В большом деле мелочей не бывает» важно все: где будет использоваться логотип на кого ориентироваться какой характер информации должен передать, какую эмоцию спровоцировать, кроме того очень важно знать где и на каких носителях будет эксплуатироваться логотип. Ваш логотип будет продуман до мелочей во всем.