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Евгений Юров
yurovjek
yurovjek
43 года
Украина
/
Симферополь
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Копирайтинг, сценарии, проза
Портфолио
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Задание 10
59 просмотров
Задание 9
52 просмотра
Задание 8
53 просмотра
Задание 7
53 просмотра
Задание 6
47 просмотров
Задание 5
56 просмотров
Задание 4
44 просмотра
Задание 3
41 просмотр
Задание 2
36 просмотров
Задание 1
51 просмотр
Тестовое задание
39 просмотров
Портфолио
54 просмотра
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