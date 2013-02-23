Профессиональная разработка сайтов
Профессиональная разработка сайтов. Верстка из макетов PSD. Приложения для Facebook. Создание плагинов для Wordpress. Возможно заключение договора. Быстро, качественно, по приемлимым ценам.
Используемые технологии: HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP, MySQL.
Портфолио - http://w53.pl/portfolio/
Системы управления (CMS)
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от $20
от 1 дня
#1817
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4562
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4764
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#7013