Профессиональная разработка сайтов

Профессиональная разработка сайтов. Верстка из макетов PSD. Приложения для Facebook. Создание плагинов для Wordpress. Возможно заключение договора. Быстро, качественно, по приемлимым ценам.

Используемые технологии: HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP, MySQL.

Портфолио - http://w53.pl/portfolio/