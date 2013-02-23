yurybychkou

Юрий yurybychkou

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Профессиональная разработка сайтов

Профессиональная разработка сайтов. Верстка из макетов PSD. Приложения для Facebook. Создание плагинов для Wordpress. Возможно заключение договора. Быстро, качественно, по приемлимым ценам.

Используемые технологии: HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP, MySQL.

Портфолио - http://w53.pl/portfolio/

Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1817
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4562
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4764
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#7013