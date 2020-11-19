SEO продвижение сайтов

Занимаюсь продвижением сайтов уже более 4 лет, в маркетинге с 2012 года. За это время успел поработать с такими нишами, как:

- интернет магазины

- оптовая продажа продуктов питания

- производство и доставка питьевой воды

- страхование

- медицинские центры

- развлекательные заведения

- продажа сельхозтехники

- производство станков для обработки металла

Я хорошо понимаю, как строится бизнес и коммуникации изнутри, так как сам работал на стороне клиента в качестве маркетолога. В то же время, знаю плюсы и минусы работы с агентствами, руководил отделами SEO и контекстной рекламы в веб студии.

В качестве основного метода продвижения использую трафиковый, это подходит большинству многостраничных сайтов, лэндинги продвигаются другими способами, за них я не берусь.