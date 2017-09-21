yurystyrin

Технические переводы с французского, можно с английского

. Высшее техническое образование (МИФИ). Опыт работы в течение 5 лет в Electricité de France в Лионе, Франция (написание технических отчетов на французском, презентации). 10 лет менеджмента по совместному энергетическому проекту с Францией (Electricité de France и CEA - Комиссариат по атомной энергии Франции) и США (Ок-риджская национальная лаборатория). Имею большой опыт написания и перевода технических отчетов, подготовки и представления презентаций на английском .