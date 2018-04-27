yuschik_nikita

Digital Marketing

Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я - digital маркетолог. Я работаю в команде SMM специалистов, которые имеют более чем трехлетний опыт работы в сфере Instagram маркетинга, копирайтинга и графического дизайна.

Почему клиенты выбирают нашу команду?

1. Команда включает 30 digital экспертов, которые найдут подходящее решение для вашего бизнеса.

2. У нас есть опыт работы в более чем 100 различных сферах бизнеса, таких как: инвестиционные компании, ювелирные бутики, недвижимость, магазины одежды, ICO, магазины электроники и другие.

3. Мы достигли результатов в более чем 300 проектах по маркетингу в Instagram.

НАВЫКИ:

Targeting в Facebook / Instagram:

- Запустили рекламные кампании для 80 компаний в Instagram и Facebook;

- Сотрудничали более чем с 50 различными бизнес-нишами;

- Привлекли более 2500 заявок из разных рекламных кампаний.

Контент-маркетинг для Facebook / Instagram:

- более 100 проектов в разных нишах;

- конкурентный пост в Instagram с 33 000 комментариев;

- создание анимаций для социальных сетей.

Копирайтинг

- Написание текстов для социальных сетей, блогов, веб-сайтов, рекламы.

Дизайн:

- 800 разработанных креативов для Instagram и Facebook за последние два месяца;

- Разработка обложек для социальных сетей: Instagram, Facebook, Youtube и т. д.;

- Брендинг для компаний: логотипы и айдентика.

Напишите мне, если вам нужно:

- привлечь новых клиентов в свой бизнес;

- запустить бизнес и получить первые продажи;

- запустить в продажу новый продукт;

- повысить лояльность существующих клиентов и увеличить повторные продажи;

- улучшить взаимодействие с клиентами;

- репозиционировать свой бизнес или бренд;

- увеличить активность в социальных сетях компании или бренда;

- увеличить базу активных подписчиков в Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.