yuschik_nikita

Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я - digital маркетолог. Я работаю в команде SMM специалистов, которые имеют более чем трехлетний опыт работы в сфере Instagram маркетинга, копирайтинга и графического дизайна.
Почему клиенты выбирают нашу команду?
1. Команда включает 30 digital экспертов, которые найдут подходящее решение для вашего бизнеса.
2. У нас есть опыт работы в более чем 100 различных сферах бизнеса, таких как: инвестиционные компании, ювелирные бутики, недвижимость, магазины одежды, ICO, магазины электроники и другие.
3. Мы достигли результатов в более чем 300 проектах по маркетингу в Instagram.
НАВЫКИ:
Targeting в Facebook / Instagram:
- Запустили рекламные кампании для 80 компаний в Instagram и Facebook;
- Сотрудничали более чем с 50 различными бизнес-нишами;
- Привлекли более 2500 заявок из разных рекламных кампаний.
Контент-маркетинг для Facebook / Instagram:
- более 100 проектов в разных нишах;
- конкурентный пост в Instagram с 33 000 комментариев;
- создание анимаций для социальных сетей.
Копирайтинг
- Написание текстов для социальных сетей, блогов, веб-сайтов, рекламы.
Дизайн:
- 800 разработанных креативов для Instagram и Facebook за последние два месяца;
- Разработка обложек для социальных сетей: Instagram, Facebook, Youtube и т. д.;
- Брендинг для компаний: логотипы и айдентика.
Напишите мне, если вам нужно:
- привлечь новых клиентов в свой бизнес;
- запустить бизнес и получить первые продажи;
- запустить в продажу новый продукт;
- повысить лояльность существующих клиентов и увеличить повторные продажи;
- улучшить взаимодействие с клиентами;
- репозиционировать свой бизнес или бренд;
- увеличить активность в социальных сетях компании или бренда;
- увеличить базу активных подписчиков в Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.