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Юлия
yushchetinina
yushchetinina
27 лет
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
(-1)
Медицинский рерайт, копирайт
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Максим
samarawebsite
33 года
Россия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$8
2 балла
6 лет назад
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Обманула и написала фейковые отзывы (украла из интернета). Никому не рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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