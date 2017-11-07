yushchetinina

Юлия yushchetinina

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Медицинский рерайт, копирайт
Отзывы заказчиков
samarawebsite
Максим 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
2 балла
6 лет назад
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Обманула и написала фейковые отзывы (украла из интернета). Никому не рекомендую.